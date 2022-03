URGENTE: PM prende um dos assaltantes do Sicoob em Cordisburgo

Em uma operação que durou cerca de 8h, a Polícia Militar prendeu nesta terça-feira, 29, por volta das 19h, um homem de 29 anos, natural de Nova Serrana envolvido no assalto à Cooperativa Sicoob no Centro de Cordisburgo.

A confirmação da prisão foi feita pelo Major Soares, Sub Comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar que também esteve esteve na operação.

Segundo ele, o outro envolvido conseguiu fugir para a região de Belo Horizonte. Com relação ao dinheiro levado, ainda não foi recuperado e que homem preso tem antecedentes criminais por roubo, informou Major Soares.

O assalto aconteceu na manhã desta terça-feira, quando dois indivíduos aproveitaram o momento de entrada de trabalho dos funcionários, rendendo o segurança e obrigando uma subgerente a ir até o caixa da agência, subtraindo certa quantia em dinheiro. Não houveram reféns.

Em seguida, os criminosos se evadiram do local em um veículo Fiat Palio, que foi encontrado abandonado em uma estrada.

A Polícia Militar contou com o apoio da Ronda Ostensiva Com Cães (ROCCA ) e do helicóptero Pegasus da PMMG.