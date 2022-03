Através do Decreto nº 6.760, de 29 de março de 2022, a Prefeitura de Sete Lagoas autorizou nesta quarta-feira,29, reajuste na tarifa do transporte coletivo.

De acordo com o Decreto no Diário Eletrônico do Município, ficam estabelecidas em R$4,25, para pagamento por meio de cartão de transporte, e R$4,50, para pagamento por meio de dinheiro para todas as linhas integrantes do sistema urbano, a partir do dia 4 de abril, de 2022. Confira o Decreto: