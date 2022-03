Assistência Social realiza ação especial encerrando mês em homenagem à mulher

A Prefeitura de Sete Lagoas realizou diversas ações em março para comemorar o Dia Internacional da Mulher, encerrando o mês com muitas homenagens e ações. Entre as ações comemorativas, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos fechou parceria com o Shopping Sete Lagoas, que montou uma programação especial no último sábado, 26, com a participação de mulheres assistidas pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

O shopping montou a programação voltada para o Dia Internacional da Mulher com atividades gratuitas para o público feminino durante todo o mês de março, como corte de cabelo feminino no Salão Socila, hidratação facial com a Facelook, consulta psicológica da CliniMulti, consultoria jurídica com a advogada Mariana Moreira, aulão de defesa pessoal com o Clube do Boxe e aquecimento do crossfit Be Happy.

Palestras e minicurso

A Secretaria de Assistência Social utilizou o espaço coworking do mall para a realização de uma palestra musical com a cantora e psicóloga do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Patrícia Moreira, que falou sobre autoestima. Ainda foi realizado um minicurso de auto-maquiagem ofertado pela maquiadora profissional e técnica do CRAS, Ana Luiza Magalhães.

Após o minicurso, as mulheres participaram de mais uma palestra com a assistente social do CRAS, Lindissa Lima, que abordou o tema de auto-cuidado da mulher. “A parceria com a Prefeitura viabilizou que pudéssemos receber aqui no nosso coworking as palestras como parte da programação voltada para esta data. Entramos em contato para identificar o que poderíamos fazer juntos em prol do Dia da Mulher e estabelecemos a parceria, cedendo o espaço, onde cerca de 30 mulheres assistidas pelo CRAS e pelo CREAS puderam participar”, comentou a assessora de comunicação do Shoping Sete Lagoas, Fabiana Canuto.

“Gostaríamos de agradecer a parceria com o Shopping Sete Lagoas, a equipe da Estação de Tratamento de Esgoto do SAAE, ao Instituto Mix, que cedeu brindes, e a Secretaria Municipal de Saúde, que nos doou preservativos femininos e masculinos”, disse a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves.

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom