Boletim: sexta tem 1ª e 2ª doses de Pfizer e Coronavac para crianças de 5 a 11 anos de idade

Quarta e quinta tem reforço para adultos que tomaram a 2ª dose há mais de quatro meses

Nesta terça-feira, 29, o município chega a 35.433 contaminações por Covid com mais 13 casos confirmados: seis mulheres e sete homens. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas. São 677 óbitos, 217 pessoas em monitoramento, 19 em isolamento domiciliar e 16.603 que já tiveram esse acompanhamento concluído. São seis internados com resultado positivo e três aguardando exames, 62.115 testes negativos e 34.733 casos de cura.

Há cinco pacientes em UTI (quatro de Sete Lagoas e um de Cordisburgo) e quatro em enfermaria (três de Sete Lagoas e um de Funilândia). No Hospital Nossa Senhora das Graças são quatro internados, um deles em UTI do SUS. No Hospital Municipal há cinco internados, quatro deles em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) segue em 50%, mesma taxa levando em conta apenas os leitos do SUS.

Semana epidemiológica

De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 12ª semana epidemiológica do ano apresentou 60 novas contaminações por Covid-19 em Sete Lagoas, número 74,3% inferior em relação à semana anterior, quando 234 testes deram resultado positivo. A taxa de incidência da doença continua caindo. Foram 0,24 pacientes de 20 a 26/03 (semana 12), 0,95 pacientes de 13 a 19/03 (semana 11), 1,43 pacientes de 6 a 12/03 (semana 10), 1,5 pacientes de 27/02 a 05/03 (semana 9), 2,76 pacientes de 20 a 26/02 (semana 8), 4,43 pacientes de 13 a 19/02 (semana 7) e 7,95 pacientes de 6 a 12/02 (semana 6). Em relação aos óbitos, em janeiro foram 18, fevereiro teve 33 e março até o momento segue com nove óbitos.

Vacinação de adultos

Na quarta e na quinta, dias 30 e 31 de março, se vacinam os adultos que tomaram 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer há mais de quatro meses (até 1º de dezembro de 2021). Vacina válida também como 4ª dose para imunossuprimidos que tomaram a 3ª dose há mais de quatro meses, de 09h às 16h, nas unidades de saúde do Montreal, Esperança, Catarina, Eldorado, Barreiro, Fazenda Velha, Belo Vale, Itapuã II, Cidade de Deus, Progresso, Alvorada, São João, Orozimbo Macedo, Várzea, Santo Antônio, Luxemburgo, CDI I, Manoa e Santa Luzia. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose de Pfizer (para 2ª dose), comprovante de 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer (para 3ª dose), relatório médico (para imunossuprimidos e contraindicados para Astrazeneca), cartão SUS ou CPF. Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até às 15h30.

Vacinação de crianças

Já na sexta, 1º de abril, tem mais um chamadão de 1ª dose de Pfizer ou Coronavac para crianças de 5 a 11 anos que ainda não se vacinaram, 2ª dose de Pfizer para crianças de 5 a 11 anos que tomaram 1ª dose até 1º de fevereiro e 2ª dose de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos que tomaram a 1ª dose até 2 de março, de 09h às 16h. Locais: Unidades de saúde do Montreal, Esperança, Catarina, Eldorado, Barreiro, Fazenda Velha, Belo Vale, Itapuã II, Cidade de Deus, Progresso, Alvorada, São João, Orozimbo Macedo, Várzea, Santo Antônio, Luxemburgo, CDI I e Santa Luzia.

Documentos de 1ª dose: certidão de nascimentou ou identidade com foto da criança, comprovante de endereço em nome do responsável, cartão SUS ou CPF. Documentos de 2ª dose: certidão de nascimentou ou identidade com foto da criança, comprovante de 1ª dose de Pfizer ou Coronavac, cartão SUS ou CPF. Em caso de grande demanda, serão distribuídas senhas até às 15h30. É obrigatória a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou um pacote de ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. A 1ª dose foi aplicada em 185.813 adultos e a 2ª dose em 175.982. Até o momento foram 92.441 doses de reforço, 5.814 aplicações de 1ª dose da Janssen, 13.630 crianças com 1ª dose e 3.568 com 2ª dose. Ao todo, 477.248 doses já foram aplicadas, com 84,1% da população com 1ª dose, 73,6% com 2ª dose e 37,9% com a dose de reforço, considerando 243.950 habitantes, segundo o IBGE/2021. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/coronavirus

