Minas Gerais distribui vacinas para 4ª dose em idosos

O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), iniciou nesta terça-feira (29/3) a distribuição de 533.305 vacinas contra a covid-19 da AstraZeneca.

A remessa é destinada à aplicação de quarta dose (segunda dose de reforço) em pessoas com 80 ou mais anos de idade. Esse quantitativo é suficiente para imunizar todo o público-alvo no estado, estimado em 531.564 pessoas, segundo dados da Fundação João Pinheiro (FJP).

Este é o 98º lote de vacinas do Ministério da Saúde e foi entregue no fim da tarde da segunda-feira (28/3), por via terrestre, à Central Estadual de Rede de Frio, na capital mineira.

A distribuição começou após acondicionamento e conferência dos imunobiológicos. As Unidades Regionais de Saúde (URSs) de Belo Horizonte e de Governador Valadares já retiraram as doses referentes aos municípios de sua abrangência, bem como a própria capital do estado. As demais URSs estão agendando a retirada nos próximos dias.

Clique aqui para verificar a quantidade de doses destinadas a cada município mineiro da remessa de AstraZeneca do lote 98.

