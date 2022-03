Mais de 860 mil pessoas estão sem a 3ª dose contra Covid em BH; repescagem segue até sexta

Especialistas têm destacado que mesmo diante da queda nos casos e mortes provocados pelo coronavírus, a necessidade de completar o esquema vacinal é urgente. A blindagem reforça a barreira de proteção contra a doença principalmente nesse momento, com mais flexibilizações e vaivém de pessoas nas ruas, transporte público, comércio e eventos.

Nesta semana, a capital segue com ações de repescagens até sexta-feira. Todos os públicos podem comparecer, incluindo adolescentes, que foram convocados logo no início de dezembro. Para receber a terceira dose, basta ter completado quatro meses desde a segunda. Clique aqui e veja os pontos de vacinação .

Minas

No restante do Estado a situação também preocupa. O último relatório apresentado pela Secretaria de Saúde (SES-MG) indicava que 5 milhões de mineiros estavam sem o reforço. O número representa praticamente metade do público-alvo da campanha.

“A população precisa entender que o reforço é fundamental para a sua proteção contra a doença. Faço um apelo para que todos procurem o posto de saúde mais próximo e coloquem o cartão de vacina em dia”, disse, semana passada, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.