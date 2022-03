Confira os destaques da Coluna Tempo Esportivo desta terça (29)

Democrata anuncia as primeiras contratações para o Campeonato Mineiro do Módulo II

Com vistas à estreia no Campeonato Mineiro do Módulo II, dia 27 de abril, a diretoria do Democrata apresentou parte do elenco para a temporada 2022.

Muitos atletas ainda deverão chegar nos próximos dias, mas a comissão técnica já programou os treinamentos, com mais ênfase na parte física, neste primeiro momento. O técnico Paulinho Guará, que comanda a equipe pelo quinto ano seguido, vai iniciar as atividades técnica e tática ao longo da semana.

Na primeira parte da apresentação, 16 jogadores foram anunciados e iniciaram os treinamentos. São eles:

Goleiros – Luan (ex Goiás), Tales que veio do Mato Grosso, Alex e Heitor que estavam no elenco do ano passado.

Zagueiros – Caué (ex Atlético), Carciano e Leilton.

Lateral – Ítalo.

Volantes – Rafinha, Samuel, Marcelinho, Marcelo Brandão e Joāo Pedro.

Meia atacante – Cesinha (ex palmeiras e Cruzeiro).

Atacante – Clevinho, que disputou a Copa Eldorado pelo Montreal e Falcão.

A comissão técnica está assim sendo formada:

Treinador – Paulinho Guará

Auxiliar – Bruno

Preparador físico – João Paulo

Auxiliar de preparação física – Igor

Treinador de goleiros – a definir.

Analista de sistema – Rodrigo

Assessor de imprensa – Rafael Carrusca.

Mordomo – Jadir Barbosa

Massagista – a definir.

Com 12 times na disputa, a primeira fase do Módulo II será realizada em turno único, com os melhores colocados se classificando para o hexagonal final. Nesse hexagonal final, os duelos serão realizados em jogos de ida e volta. Ao final do campeonato, os dois primeiros colocados se classificam para a elite do futebol mineiro na próxima temporada. Portanto, para conseguir o acesso, o Jacaré terá que entrar em campo 21 vezes ao longo da competição.

A primeira fase do Módulo II do Campeonato Mineiro termina em 11 de junho, com o hexagonal final começando uma semana depois e se encerrando no dia 30 do mesmo mês.

Veja os jogos da primeira rodada:

Varginha x Uberaba

Tupynambás x Boa Esporte

Coimbra x Nacional

Betim x Democrata

Aymorés de Ubá x União Luziense

Ipatinga x Tupi

O primeiro jogo do Democrata, em casa, nesta edição do Módulo II está previsto para um sábado, 30 de abril, diante do Varginha, às 15:30, na Arena do Jacaré.

Tempo Esportivo

1º Tempo

O presidente Sérgio Santos Rodrigues fez uma análise da previsão para o Cruzeiro pagar todas as dívidas, se as mudanças contratuais propostas por Ronaldo para efetuar a compra da SAF forem aprovadas. A semana não está sendo decisiva somente em campo, com a final do Campeonato Mineiro, como também no conselho deliberativo.

Segundo Sérgio Santos Rodrigues, no atual momento, o clube não tem recursos para quitar os débitos em 10 anos. Mas, com a renegociação do acordo, as contas fecham, e o prazo para o pagamento das dívidas, que ultrapassam um bilhão de reais, seria de oito anos.

No acordo de intenção de compra assinado por Ronaldo, no dia 18 de dezembro de 2021, ficou certo que o empresário iria investir R$ 400 milhões (R$ 50 milhões de aporte direto e R$ 350 milhões por investimento direto ou por incremento de receitas) para adquirir 90% da participação acionária da SAF.

As dívidas tributárias do clube, que giram em torno de R$ 200 milhões, ficariam com a Associação civil do Cruzeiro. Na nova proposta de Ronaldo, ele assumiria o pagamento das dívidas tributárias, mas passaria a ter o controle das Tocas da Raposa. Reunião na próxima segunda-feira, 04 de abril, votará a proposta.

Como a Associação tem receita reduzida com a venda da SAF, o pagamento das dívidas corre risco, assim como bens do clube, que podem ser penhorados. Por isso, a proposta de Ronaldo é assumir parte da dívida tributária do clube, ajustando o acordo com um procedimento de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, que renegociaria débitos cíveis e trabalhistas, e passagem de propriedade das Tocas I e II para a SAF.

2º Tempo

Os dois maiores clubes de Minas Gerais estão classificados à final do Campeonato Mineiro de 2022. Será a primeira vez que Atlético e Cruzeiro vão decidir o Estadual desde 2019, quando a Raposa levou a melhor. Atual bicampeão, o Galo enfrentou o Tombense e América nas decisões de 2020 e 2021, respectivamente. A edição 2022 do Mineiro sofreu uma alteração relevante, que é a final em jogo único. A mudança foi escolha de 11 dos 12 clubes que participaram do torneio. Apenas o Atlético se posicionou contra, mas prevaleceu a vontade da maioria, em votação realizada pela Federação Mineira de Futebol.

Portanto, o Estadual em Minas será decidido com apenas um clássico, já marcado para este sábado, 02 de abril, às 16h30, no Mineirão. Como determina o regulamento da competição, a divisão dos ingressos será igual, com 50% para cada clube. A renda líquida será compartilhada da mesma maneira, com metade para cada lado. Anteriormente, o clube com a melhor campanha na primeira fase chegava com vantagem na final. O que não acontece na decisão em jogo único. Em caso de empate, Atlético e Cruzeiro vão decidir nos pênaltis quem será o campeão mineiro de 2022. Campeão brasileiro e da Copa do Brasil no ano passado, o Galo chega com uma dose de favoritismo na decisão. Foram 13 partidas disputadas até a final, com 11 vitórias, um empate e uma derrota. O time alvinegro fez 28 gols e sofreu apenas cinco. Com oito gols, Hulk é o artilheiro do Galo e também da competição. Já o Cruzeiro, que está num momento de reconstrução, sob a gestão de Ronaldo Nazário, chega à final como franco-atirador. Nos 13 jogos até a decisão, a Raposa venceu nove vezes, empatou uma e perdeu três, com 25 gols a favor e 12 sofridos. Edu é o artilheiro cruzeirense, com seis gols anotados até o momento.

Por Álvaro Vilaça