Servidores do INSS entram em greve e paralisam atendimento presencial

Sindicatos dizem que condições de trabalho estão insustentáveis

Servidores do INSS entraram em greve e a paralisação suspendeu o atendimento presencial em várias cidades. Vinte estados já aderiram ao movimento. A expectativa da Fenasps (Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social) é que esse número aumente.

De acordo com as entidades sindicais, os servidores não faziam greve há 5 anos, mas as condições de trabalho ficaram insustentáveis. Moacir Lopes, diretor da Fenasps, destacou quais as reivindicações da categoria.

Moacir adiantou que nesta semana deve haver uma reunião dos trabalhadores com a presidência do INSS para tentar um acordo. A nossa reportagem tentou contato com o Instituto mas não conseguiu retorno até o fechamento desta edição.

Por Agência Minas