Você sabe o que é alopecia?

Piada com doença autoimune foi o que motivou Will Smith a agredir Chris Rock na premiação do Oscar deste ano

No domingo (28), a famosa premiação do Oscar, como de costume, virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Mas não foram os looks dos artistas ou os tão aguardados ganhadores que causaram tamanha repercussão. Will Smith surpreendeu a todos ao sair em defesa de sua esposa frente a uma piada de mal gosto feita pelo comediante Chris Rock, ao apresentar uma categoria da premiação.

Em julho de 2021, Jada Pinkett Smith optou por raspar os cabelos em consequência da doença autoimune alopecia. Diagnosticada em 2018, a atriz relatou em seu programa no Facebook, “Red Table Talk”, – apresentado juntamente com sua filha Willow Smith e sua mãe Adrienne Banfield-Norris – que ficou aterrorizada ao se deparar com punhados de cabelos em suas mãos durante o banho.

Segundo a médica dermatologista Fátima Tubini, a alopecia é uma condição que promove queda de pelos em qualquer parte do corpo. A quantidade de cabelo perdido pode variar significativamente, desde áreas menores até o corpo todo. “Este distúrbio pode ser breve ou contínuo, a alopecia afeta diretamente o ciclo de crescimento do cabelo, que ocorre por três fases. A anágena quando acontece o crescimento dos fios, a catágena que é a de transição onde os folículos capilares encolhem e a telógena quando o cabelo repousa de dois a quatro meses, tendo no final dessa etapa, o caimento dos fios para que se retome o ciclo novamente”, conta a dermatologista.

De acordo com Fátima, inúmeros fatores estão envolvidos para o desenvolvimento dessa doença, como a genética e a participação autoimune, é importante levar em consideração fatores emocionais, traumas físicos e quadros infecciosos que também podem desencadear ou agravar o quadro, que em caso mais gravaes pode acometer todo o couro cabeludo. É essencial que a causa relacionada com a doença deve ser identificada, pois assim é possível iniciar o tratamento para aliviar os sintomas e favorecer o crescimento do pelo.

O tratamento deve ser realizado em conjunto com um médico dermatologista, para que as causas sejam identificadas e ele seja bem direcionado. “Os tratamentos visam controlar a doença, reduzir as falhas e evitar que novas surjam, podendo ser injeções aplicadas no local, cremes, pomadas e comprimidos de uso oral”, afirma a médica.

Não há formas de prevenir a doença, uma vez que suas causas são desconhecidas, procure se informar e entre em contato com o seu dermatologista de confiança caso perceba alguma anormalidade.

Will Smith agrediu fisicamente Chris Rock com um tapa no rosto após o comediante debochar da condição de Jada Smith. Na situação, Rock disse que não esperava para ver Jada estrelando o filme “Até o Limite da Honra 2”, onde a protagonista no primeiro longa, Demi Moore, havia raspado a cabeça para encenar o papel.

Sobre Fátima Tubini

Referência em cuidados e tratamentos dermatológicos, a Dra. Fátima Tubini atua na área da dermatologista há quase 20 anos. Com ampla experiência, a especialista é graduada em Ciências Médicas e possui o título de Especialista em Dermatologia concedido pela AMB e Sociedade Brasileira de Dermatologia.

A Fonte Comunicação