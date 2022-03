Senai-MG abre inscrições para cursos técnicos em várias regiões do estado, incluindo Sete Lagoas

Capacitações em Automação Industrial, Eletrotécnica e Segurança do Trabalho serão ministradas de forma semipresencial.

O SENAI MG está com inscrições abertas para os cursos técnicos em Automação Industrial, Eletrotécnica e Segurança do Trabalho, que serão oferecidos de forma semipresencial em unidades por todo o estado. Conheça detalhes sobre parâmetros para a oferta de vagas, inscrições e matrículas no edital.

As formações técnicas semipresenciais são regulamentadas pelo Ministério da Educação (MEC), seguindo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e oferecidas de acordo com a legislação educacional brasileira vigente. Elas têm o objetivo de proporcionar habilitações em domínios de competências de nível técnico aos alunos.

Trabalhar na indústria

Ao cursarem qualquer uma dessas capacitações, afirma a coordenadora de EAD do SENAI/SESI, Sueli Chaves Andrade, o aluno estará tecnicamente capacitado para trabalhar na indústria. “É importante ressaltar a competência dos nossos instrutores. Esses cursos são oportunidades de fazer uma formação extremamente qualificada”, ressalta ela.

A qualificação será ofertada em unidades executoras, em cujas dependências serão ministradas as aulas presenciais. Conforme o edital, 80% das aulas serão oferecidas on-line.

Serviço:

Inscrições para cursos técnicos em Automação Industrial, Eletrotécnica e Segurança do Trabalho no SENAI MG

Confira aqui o edital

Modalidade: EAD

22x de R$ 265,00

Aula Inaugural: 28/05/2022

Aulas Presenciais: Semanal as sextas feiras no horário de 18h30 as 22h30

Atuar no projeto, execução e instalação de sistemas de controle e automação utilizados nos processos industriais. Realizar a manutenção, medições e testes em equipamentos utilizados em automação de processos industriais. Programar, operar e manter sistemas automatizados respeitando normas técnicas e de segurança.

