Minas registra 3,2 mil novos casos e 24 mortes pela Covid-19 em 24 horas

Desse número, quase 3,2 milhões de pacientes se recuperaram e outros 58 mil estão em acompanhamento pela SES. Mais de 60 mil mineiros perderam a vida para a doença, sendo 24 deles também no intervalo de 24 horas.

Dados do Painel Vacinômetro da SES mostram que 82% da população no Estado têm cobertura vacinal com duas doses ou dose única contra a Covid-19. Em relação à primeira dose do imunizante, foram mais de 17,3 milhões de aplicações.