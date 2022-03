Estradas mineiras têm 68 pontos de interdição neste sábado; veja onde

Desse locais, 58 estão com interdição parcial do fluxo, como no Km 321 da BR-381, em Nova Era, na região Central do Estado. Parte da pista colapsou em decorrência de movimentação do solo. Em ambos os sentidos, o desvio é feito por uma estrada de terra.

Há ainda dez pontos em que o tráfego está totalmente impedido. Um deles fica na BR-262 em Abre Campo, na Zona da Mata, onde a pista afundou. Uma pequena passagem foi construída pela prefeitura, mas ainda não há previsão de liberação do local.

Fonte: Hoje em Dia