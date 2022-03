De cada 10 crimes de estelionado pela internet, 8 são de contas invadidas do Instagram

De cada 10 crimes de estelionato e fraude cometidos pela internet, pelo 8 são de golpes de invasão de contas do Instagram e do Whatsaap, calcula o delegado.

Os crimes de estelionato pela internet dispararam em Minas. Em 2019, na pré-pandemia, foram 10.488 casos denunciados. Em 2020, os registros quase dobraram, saltando para 21.479. No ano seguinte, com as pessoas comprando mais pela internet durante a pandemia, os criminosos aplicaram pelo menos 34.230 golpes.