Democrata apresenta seu elenco neste sábado (26), no Arena Day

Com preparativos para o módulo II, clube sete-lagoano abre as portas para torcedores.

Com vistas no Módulo II do Campeonato Mineiro, previsto para o dia 27 de abril, a diretoria do Democrata apresentou na última segunda-feira, parte do elenco, com os demais jogadores tendo prazo desta sexta até segunda-feira para se apresentarem, data em que serão retomados os treinos com mais ênfase na parte física, técnica e tática.

Neste primeiro momento, 16 atletas se apresentaram:

Goleiros – Luan ex-Goiás, Tales que veio do Mato Grosso, Alex e Heitor que estavam no elenco do ano passado.

Cauê (zagueiro), ex-Atlético, Carciano e Leilton.

Lateral – Hítalo

Volantes – Rafinha, Samuel, Marcelinho, Marcelo Brandão e João Pedro.

Meia-atacante – Cesinha, ex-Palmeiras e Cruzeiro.

Atacante – Clevinho, que estava disputando a Copa Eldorado pelo Montreal e Falcão.

A comissão técnica está assim sendo formada:

Treinador: Paulinho Guará -Auxiliar, Bruno

Preparador físico: João Paulo – Auxiliar, Igor

Treinador de goleiros e Massagista: A definir.

Analista de sistema – Rodrigo

Mordomo – Jadir Barbosa

Observador: Diogo.

Assessor de imprensa – Rafael Carrusca.

Além de exames, testes físicos, assinatura de contratos e negociações com vários atletas que ainda estão por vir nesta temporada, a diretoria do Jacaré confirmou a apresentação do elenco no “Arena Day”, um evento gratuito, aberto à população e torcedores, com várias programações na Arena do Jacaré, neste sábado, 26 de março, de 13 às 20 horas. Veja a programação completa:

1º Torneio de futevôlei @espetbetoficial, food truck, beer truck, espaço kids, amistoso Democrata master, shows, jogos eletrônicos @democrataesports, apresentação do elenco 2022, apresentação do uniforme 2022.

Com 12 times na disputa, a primeira fase do Módulo II será realizada em turno único, com os melhores colocados se classificando para o hexagonal final. Nesse hexagonal final, os duelos serão realizados em jogos de ida e volta. Ao final do campeonato, os dois primeiros colocados se classificam para a elite do futebol mineiro na próxima temporada. Portanto, para conseguir o acesso, o Jacaré terá que entrar em campo 21 vezes ao longo da competição. O primeiro jogo do Democrata, em casa, nesta edição do Módulo II está previsto para um sábado, 30 de abril, diante do Varginha, às 15:30, na Arena do Jacaré.