Pueirinha antecipa o anarriê em arraiá especial de março

Grupo de quadrilha sete-lagoano realiza, neste domingo (27), o primeiro encontro de 2022.

Ainda estamos finalizando o mês de março, mas a Quadrilha Pueirinha já se organiza para reviver nos meses festivos de junho e julho, as tradicionais rodas de danças e cantigas que encantam o povo brasileiro.

Se antecipando, no domingo, 27 de março, acontecerá o primeiro encontro do Grêmio Recreativo de Quadrilha Pueirinha em 2022, programado para as 19h, na quadra situada atrás do Campo do Serrinha – rua: Alecrim, 385, Carmo.

Será um encontro para quem quiser fazer parte dessa família, contando com apresentações dos envolvidos no planejamento, das propostas para 2022, além de um ensaio, afinal de contas, com o período pandêmico, foram quase dois anos sem as festividades, e os entusiastas do estilo não podem perder tempo.

“Estamos muito animados e esperançosos com o retorno. Aguardamos todos que também gostam desse universo junino”, convidou Cristiane Soares, uma das participantes do grupo.

QUADRILHA PUEIRINHA

Em 13 de junho de 1989, surgiu nas ruas do bairro Nossa Senhora do Carmo em Sete Lagoas/MG, o Grêmio Recreativo de Quadrilha Pueirinha. A ideia surgiu pela Srª Neide e o Sr° Marcio Vaz com o intuito de animar a festa junina do bairro. De maneira improvisada, juntaram algumas crianças, montaram as coreografias e promoveram a quadrilha. Naquela época as ruas do bairro eram de terra batida, o que provocava poeira durante as danças, daí surgiu o nome “Pueirinha”.

Em 1992, os adultos também aderiram à diversão e montaram a quadrilha para se apresentarem juntamente com as crianças. No ano de 1994, a quadrilha foi convidada a participar do primeiro concurso de quadrilhas da cidade, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo, conquistando o título de melhor quadrilha daquele ano. Fato que se repetiu em 1995 e 1996, tornando-se Tricampeã Municipal. A quadrilha começou a se apresentar além da cidade, em municípios vizinhos, tornando-se referência na região.

Esse destaque proporcionou a quadrilha representar a cidade desde de 2008, no Arraial de Belô, atual Arraial de Belo Horizonte, compondo o seleto grupo de quadrilhas do Concurso Estadual promovido pela Belotur.

Da Redação