Prefeitura de Sete Lagoas tem representantes em Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de Minas Gerais

A Prefeitura de Sete Lagoas marcou presença – por meio de seu vice-prefeito, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur) e das secretarias adjuntas de Cultura e Turismo – do 2º Encontro Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo, nos dias 22 e 23 de março, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte.

O evento – organizado pela Rede Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo (Secult), em conjunto com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais – reuniu secretários, chefes de departamentos, representantes das instâncias de Governanças Regionais e gestores das áreas de Cultura e Turismo de centenas de municípios mineiros. O objetivo foi promover a aproximação do Governo do Estado com profissionais da cultura e do turismo de Minas. “Participamos de mais esse encontro com gestores do Estado sempre buscando o melhor para nossa cidade”, disse o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade.

Baseado na temática “Mineiridade”, o evento abordou a criação e a aplicação de políticas públicas da Secult/MG para ambos os setores, a descentralização das ações de cultura e turismo no estado e a valorização dos elementos culturais de Minas pelas instâncias públicas. Apresentando as rodas de conversa e palestras, estiveram o secretário de estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, e autoridades representantes de diversas entidades do segmento turístico-cultural de Minas Gerais, como o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG), a Federação dos Circuitos Turísticos (Fecitur), o Conselho Estadual de Turismo, a Fundação Clóvis Salgado, entre outras.

No segundo dia do Encontro, o governador Romeu Zema esteve presente para o lançamento do “Ano da Mineiridade”, visando celebrar as raízes e a diversidade cultural do povo mineiro. Entre as atividades que serão realizadas neste ano para exaltar o que há de mais belo e único em Minas Gerais, a Secretaria propõe a publicação de novos editais de fomento a produções que tenham como premissa valorizar a cultura do estado. O primeiro anunciado foi o Edital Cemig 70 Anos, que destinará R$ 10 milhões em recursos a projetos aprovados na Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Por Sete Lagoas, além do vice-prefeito, também participaram o secretário da Semadetur Edmundo Diniz, os secretários adjuntos de Cultura Gislene Inocêncio e de Turismo Mauro Luiz de Oliveira e as gerentes de Turismo Cláudia Elane e de Cultura Priscila Horta.