Audiências Públicas movimentaram o Plenário da Câmara em busca de caminhos para problemas distintos

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) apresentou, na segunda-feira (21), números importantes sobre o trabalho na cidade. De acordo com o presidente, Robson Machado, a capacidade de reservação do órgão foi aumentada em 32% nos últimos anos. Na cidade 60% da população é abastecida por captação subterrânea e os outros 40% tem nas caixas água captada no Rio das Velhas.

Para que o município tenha uma carga subterrânea capaz de atender a demanda foram apresentadas iniciativas como a do senhor Risovaldo Araújo. Na propriedade dele, em Sete Lagoas, são “produzidos” mais de 40 milhões de litros de água por ano.

Outra informação importante é que na cidade, cada morador, consome cerca de 180 litros por dia, os dados são do SAAE. No Brasil, a média é de 154 litros por habitante. Os números ainda são altos de acordo com orientação da Organização das Nações Unidas (ONU) que prega um consumo diário de 110 litros por pessoa.

Do encontro saíram algumas propostas de trabalho como nomear um conselho de saneamento para fazer a revisão do plano de saneamento. Realizar uma conferência de saneamento, um programa de fiscalização de esgoto clandestino e conservar cerca de 19 nascentes que estão catalogadas.

DISCUSSÃO DA REVADEF

Caio Valace foi quem dirigiu os trabalhos de Audiência Pública, na quarta-feira (23), que debateu o projeto 88/2022, de inciativa do Executivo, que trata da Retribuição Variável de Desempenho Fiscal (REVADEF), que é um benefício concedido a fiscais da administração. Por este motivo vários deles ocuparam a galeria da Câmara para acompanhar os trabalhos e sugerir alterações na proposta.

Procurador do Executivo, Leonardo Braga, explicou que o encontro teve o objetivo de “colher subsídios par melhorar o texto. O Projeto está em fase de discussão não está pronto, acabado. Se não, não estaríamos aqui”, disse. O vereador Ivan Luiz (Patri) emendou dizendo que os envolvidos estão “acumulando ideias e criando maneiras e meios que contemplem de forma satisfatória o funcionalismo”.

Em conclusão, Caio Valace afirmou que já foram “apresentadas emendas” e que “para outras ideias estamos à disposição dos servidores. Buscamos o consenso e o que nos move é a formação de consenso. Temos de construir caminhos”, ponderou.

Ascom/Câmara Municipal