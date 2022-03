Senac em Sete Lagoas está com mais de 300 vagas abertas para cursos técnicos EaD gratuitos

Programa é voltado para pessoas com renda familiar per capita abaixo de dois salários

O Senac em Sete Lagoas está com inscrições abertas para cursos técnicos EaD gratuitos em diversas áreas do conhecimento. As atividades integram o Programa Senac de Gratuidade (PSG), voltado para pessoas com renda mensal familiar per capita inferior a dois salários mínimos. As aulas têm início em maio. Interessados devem se inscrever pelo site (https://www.ead.senac.br/gratuito/), até 18 de abril.

Estão disponíveis 310 vagas para os cursos Técnico em Administração (90), Técnico em Logística (60), Técnico em Qualidade (60), Técnico em Recursos Humanos (60) e Técnico em Secretariado (40).

Para se inscrever, é necessário ter idade mínima entre 16 e 17 anos, conforme o curso, e renda familiar per capita inferior a dois salários mínimos. O resultado da seleção será anunciado no mesmo site da inscrição até 22/04. As aulas começam no dia 22/05.

Metodologia

Os cursos seguem a metodologia Senac de ensino e serão realizados na modalidade de educação a distância (EaD), sem encontros presenciais. Desta forma, a aprendizagem se dá de forma autônoma e com horário flexível. Os conteúdos dos cursos e atividades serão acessados em ambiente virtual.

Serviço:

Cursos Técnicos EaD, gratuitos, dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Inscrições: De 22/03 a 18/04, pelo https://ead.senac.br/gratuito/

Início das aulas: 22/05

Informações: Central de Relacionamento: 0800 724 44 40 (Minas Gerais)

