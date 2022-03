Covid: Sete Lagoas encerra a semana com sete novos casos e mais um óbito é registrado no Hospital Municipal

Sete Lagoas termina a quarta semana do mês com 35.409 contaminações por Covid com mais sete casos confirmados: seis mulheres e um homem. Um óbito foi registrado hoje no Hospital Municipal, um homem de 75 anos. São 677 óbitos, 233 pessoas em monitoramento, 18 em isolamento domiciliar e 16.554 que já tiveram esse acompanhamento concluído. São cinco internados com resultado positivo e dois aguardando exames, 61.999 testes negativos e 34.711 casos de cura.

Há quatro pacientes em UTI (três de Sete Lagoas e um de Cordisburgo) e três em enfermaria (um de Sete Lagoas, um de Funilândia e um de Prudente de Morais). No Hospital Nossa Senhora das Graças são quatro internados, um deles em UTI, além de um paciente em UTI neonatal aguardando exames. No Hospital Municipal há três internados, todos em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) se mantém em 40%, mesma taxa levando em conta apenas os leitos do SUS.

A Prefeitura convoca a toda população que tenha completado quatro meses de intervalo da 2ª dose da vacina de Covid-19 para a vacinação com dose de reforço da Astrazeneca. “A dose de reforço é essencial para completar o esquema vacinal e aumentar a imunidade da população, evitando novos picos da doença no município”, afirma o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta. A vacina Astrazeneca é recomendada pelo Ministério da Saúde como dose de reforço, assim como a Pfizer e a Janssen, sendo que as recentes entregas de doses do Estado ao Município têm sido com Astrazeneca. “Um importante estudo recente informou que a vacina da Astrazeneca tem demonstrado ser capaz de induzir uma resposta diversificada e duradoura a múltiplas variantes. Portanto, estar com o esquema vacinal completo é de extrema importância para se manter a taxa de incidência de casos positivos em baixa”, completa o secretário.

Neste sábado, 26, tem 2ª dose de Pfizer para crianças de 5 a 12 anos (quem tinha 11 anos na 1ª dose) que tomaram a 1ª dose até o dia 27 de janeiro, e chamadão de 2ª dose de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos que receberam a 1ª dose há mais de 28 dias, de 08h às 15h, em seis locais: Serviço de Atenção Especializada (SAE): R. Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva; UBS Luxemburgo: R. Itambacurí, 182, Interlagos II; CS Santa Luzia: R. Jovelino Lanza 1.200, Jd Arizona; ESF Alvorada: R. Mário Reis, 84, Alvorada; ESF Catarina: R. Santos Reis, 238, São Dimas; e UBS Cidade de Deus: Av. Pref. Euro Andrade, 41, Cidade de Deus. Documentos: identidade ou certidão de nascimento, comprovante de endereço em nome do responsável, comprovante de 1ª dose, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

Nesta segunda-feira, 28, tem chamadão de dose de reforço com Astrazeneca para adultos a partir de 18 anos que tomaram a última dose até 28 de novembro, também válido como 4ª dose para imunossuprimidos que tomaram a última dose até 28 de novembro, sempre de 09h às 16h. Locais: Unidades de Saúde com sala de vacinação: Montreal, Esperança, Catarina, Eldorado, Barreiro, Belo Vale, Itapuã II, Fazenda Velha (a partir do dia 28/03), Cidade de Deus, Progresso, Alvorada, São João, Orozimbo Macedo, Várzea, Santo Antônio, Luxemburgo, CDI I, Manoa e Santa Luzia. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer), cartão do SUS ou CPF.

Já na terça, 29, tem 2ª dose para adolescentes a partir de 12 anos e adultos com mais de 21 dias entre doses e tem 3ª dose para gestantes e puérperas até 45 dias após o parto e pessoas com relatório médico contraindicando Astrazeneca que tenham tomado 2ª dose até 29 de novembro, e também dose adicional (3ª dose) para adolescentes imunossuprimidos que tenham tomado a 2ª dose até 29 de janeiro, de 09h às 16h, nas unidades de saúde do Montreal, Esperança, Catarina, Eldorado, Barreiro, Fazenda Velha, Belo Vale, Itapuã II, Cidade de Deus, Progresso, Alvorada, São João, Orozimbo Macedo, Várzea, Santo Antônio, Luxemburgo, CDI I, Manoa e Santa Luzia. Documentos: identidade com foto, comprovante de 1ª dose de Pfizer (para 2ª dose), comprovante de 2ª dose de Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer (para 3ª dose), relatório médico (para imunossuprimidos e contraindicados para Astrazeneca), cartão SUS ou CPF.

Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados.