Educação apresenta Plano de Ação 2022 a gestores escolares e capacita 911 professores no sistema informatizado

A Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura realizou, na última segunda-feira, 21, reunião de apresentação do Plano de Ação da Gerência Educacional para o ano de 2022. A gerente educacional Alexandrina Guimarães iniciou a reunião falando sobre o balanço dos dois primeiros meses de retorno às aulas presenciais nas escolas municipais e salientou sobre a necessidade de uma gestão humanizada entre os setores da Secretaria juntamente com as escolas. “Apresentamos um um calendário anual com várias ações para atender às demandas de intenso trabalho no pós-pandemia, como seminários, capacitações para professores e gestores escolares, além de treinamentos internos com os setores”, afirmou Alexandrina.

A gerente educacional se reuniu ao longo da semana com todos os pedagogos para analisar os resultados das avaliações diagnósticas já aplicadas aos alunos nas escolas. “Por meio dessa análise, as escolas irão traçar novas estratégias de trabalho para que os alunos possam recuperar os conteúdos que porventura tenham ficado em defasagem na aprendizagem”, adianta a gerente.

A secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Rosilene Teixeira acredita que será um ano desafiador. “Com a união de toda a equipe da Secretaria e de todos os professores e profissionais das escolas municipais, será possível realizar um trabalho de excelência e com ótimos resultados”, prevê a secretária. A reunião também teve a presença do secretário-adjunto da pasta, Renato Gomes. O encontro foi finalizado com uma homenagem para os aniversariantes do primeiro trimestre do ano.

Sistema informatizado

Além da apresentação do Plano de Ação, a Educação vem realizando uma jornada de formação com mais de 900 professores ao longo desta e da próxima semana, durante todo o dia, na Faculdade Una de Sete Lagoas. “Trata-se de um treinamento para a utilização do sistema informatizado de gestão escolar, promovido pela comissão de implantação do sistema”, informa a secretária Roselene.

A formação dá sequência ao encontro com gestores escolares para alinhamento de demandas e ações, realizado no último dia 8 de março, e ao ciclo de formação para a abertura do sistema informatizado de gestão escolar 2022, também realizados na Faculdade UNA com a participação de diretores escolares, pedagogos e técnicos da Secretaria. “Esse novo caminho é construído na singeleza do compartilhamento de saberes e no entrelaçamento de experiências. Juntos somos um. Que possamos dar o nosso melhor a cada dia, plantando sementes de paz e harmonia”, acredita Roselene Teixeira. “O propósito é mudar o jeito de caminhar na Educação Municipal”, finaliza.