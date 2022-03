Veja o que fazer para não ser prejudicado pela greve dos servidores do INSS

O segurado pode ainda tirar foto da agência fechada com o aviso de greve para comprovar que esteve no local e não foi atendido.

Segundo a representação sindical dos servidores do INSS, em todo o país, 17 estados haviam aderido ao primeiro dia de paralisação: Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Veja abaixo a situação em algumas regiões do país:

A categoria reivindica reajuste emergencial de 19,99% (perdas salariais dos últimos três anos), arquivamento da PEC 32 (a chamada “reforma administrativa”), a revogação da Emenda Constitucional 95/2016, do “teto de gastos”, além de melhorias nas condições trabalhistas.