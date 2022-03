Projeto divulga estudos socioassistenciais sobre violência contra a mulher, idosos e pandemia

Setor de Vigilância Socioassistencial da Prefeitura foi o responsável pelos estudos, que podem ser baixados pela internet

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio do Setor de Vigilância Socioassistencial da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – está executando o projeto Chá (Conhecimento, Habilidade e Atitude). O projeto visa a comunicação, intersetorialidade e proximidade com o serviços de departamento para conhecer a necessidade de cada um. O projeto teve início em novembro do ano passado, no Terminal Urbano, e já contou com a participação de mais de cem pessoas.

“O público do Chá são colaboradores da Prefeitura, estudantes e outros órgãos da rede de proteção de garantia e população interessada”, afirma a superintendente Delma Aparecida Salles Pereira, colaboradora e revisora de três estudos elaborados pelo setor. “Nos encontros divulgamos os últimos estudos realizados pela Vigilância Socioassistencial, como o estudo da violência contra a mulher em Sete Lagoas, o estudo socioassistencial da população idosa residente na cidade e o levantamento dos impactos socioassistenciais no contexto da pandemia em nosso município”, detalha Delma.

Estudos

O primeiro estudo divulgado pelo projeto trata da população idosa do município. A publicação apresenta instituições que atendem idosos, tanto públicas como privadas, e traz dados como a quantidade de idosos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), por território e nas Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF), além de registros de violações contra os idosos, bairros com maior ocorrências contra idosos, distribuição dessa população por sexo e faixa etária e proposições.

Já o estudo sobre a violência contra a mulher apresenta estatísticas nos últimos anos, as tipificações (violências física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e feminicídio), divididas por território, raça, religião, escolaridade, faixa etária e vínculo com o violador, entre outros aspectos. Para isso, foram realizadas pesquisas com mulheres vinculadas aos grupos de apoio que sofreram violência, trazendo ainda sugestões de melhorias neste cenário. O estudo mais recente analisa os impactos socioassistenciais em Sete Lagoas no contexto da pandemia da Covid-19, diagnosticando casos de desemprego e trabalho formal, violência doméstica, programas assistenciais, benefícios governamentais, evasão escolar, óbitos, entre outros.

“É importante que todos conheçam esses estudos que podem viabilizar e dar subsídio a políticas públicas no intuito de ampliar ou implementar ações, conforme demandas apresentadas pela população”, diz a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Luciene Chaves. O projeto ocorre durante todo o primeiro semestre de 2022.