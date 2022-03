Nova escola da Educação Infantil da Prefeitura de Sete Lagoas já recebe mais de 400 alunos

A Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura – vem promovendo um grande reforço em sua estrutura escolar da educação infantil. Com recursos próprios, foi adquirido um imóvel que pertencia a um tradicional colégio particular onde já são atendidas mais de 400 crianças do Maternal I ao 2º período. A unidade oferece, inclusive, o ensino integral. O novo CEMEI São Vicente de Paulo ocupa um quarteirão inteiro numa posição estratégica do bairro Jardim Arizona, o que permite receber alunos de vários bairros.

A decisão da Prefeitura em investir R$ 9 milhões na compra do imóvel foi estratégica. O terreno ocupa uma área de 10 mil m² e tem uma área construída de 7 mil m² e, por isso, se torna o cenário ideal para a abertura de novas turmas. A unidade recebeu, nesta quarta-feira, 23, a visita do prefeito Duílio de Castro, do vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, da secretária municipal de Educação, Esportes e Cultura, Roselene Teixeira Alves e do secretário adjunto de Educação, Renato Gomes.

“A aquisição deste imóvel permite vislumbrar um futuro melhor para nossa educação infantil. Já são 432 crianças atendidas e, brevemente, serão muito mais, já que temos capacidade de ampliação no tempo integral. Isso é importante para que as famílias tenham tranquilidade para trabalhar. Esta iniciativa faz parte do nosso plano de governo, que pretende triplicar as vagas em nossas escolas”, comentou Duílio de Castro.

Antes, o CEMEI São Vicente de Paulo ocupava um pequeno imóvel alugado na rua Domingos Louverture, no Centro. Agora, o novo prédio público tem instalações que permitem o desenvolvimento de atividades dentro e fora da sala de aula com planejamento, conforto e segurança. De maneira direta, ainda garante um forte apoio às famílias dos alunos. “Estamos ajudando as famílias e garantindo mais dignidade. Aqui eles recebem ensino de qualidade, boa alimentação e são bem cuidados. Isso é uma prioridade em nossa administração”, definiu Dr. Euro de Andrade.

Quem coordena a unidade educacional comemora o investimento estratégico da Prefeitura de Sete Lagoas. Uma mistura de reconhecimento e valorização incentiva o planejamento de um atendimento ainda mais amplo. “É uma alegria estar aqui nessa nova estrutura. Esta realização foi almejada por todos nós durante uma caminhada inteira. Ganhamos a oportunidade de receber mais crianças e oferecer uma melhor aprendizagem”, avalia a vice-diretora Rosângela Camila. “O sentimento de reconhecimento com esta nova escola é enorme. Temos capacidade de atender o dobro de alunos e isso é muito importante para os pais que precisam trabalhar e gerar sua renda”, completa a diretora Telma Marques. A demanda é grande, mas a educação municipal está preparada para um ensino modelo e de qualidade.