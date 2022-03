Polícia Civil vai atender crime de violência doméstica e encontra maus-tratos, em canil de Sete Lagoas

Após receber uma denúncia de crime de violência doméstica em Sete Lagoas, a Polícia Civil de Sete Lagoas chegou a um canil com mais de 20 animais na Av. Norte Sul próximo ao antigo Chalezinho, no bairro Nossa Senhora das Graças. A Polícia Civil encontrou os animais em péssimas condições sanitárias e de saúde, alguns desnutridos, em meio a fezes e lavagem para porcos.

Segundo a delegada Fernanda Mara de Assis Costa, tudo começou com a denúncia de agressão e na tentativa de localizar o suspeito, a polícia chegou a este canil onde foi constatado o crime de maus -tratos de vários cães. ” No local uma policial civil foi ofendida pelo suspeito, que conseguiu fugir. Verificamos toda a situação e acionamos os órgãos competentes do município. Como o suspeito não foi localizado a esposa dele foi conduzida, pelo crime de maus tratos e será autuada em flagrante”, explicou a delegada.

Devido à situação dos animais, a Guarda Civil Municipal (GCM) e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) também foram acionados e procederam o resgate de 24 cães. “Os animais estão recebendo todo o cuidado e carinho necessários. Eles já receberam banho e comida, foram vermifugados, vacinados e castrados e, assim que recuperarem sua saúde, serão colocados para adoção responsável”, afirmou a coordenadora do CCZ, Patrícia Silveira.

De acordo com Patrícia, entre os cães estavam quatro filhotes com a mãe, que está gestante, e um cão idoso bastante debilitado. “Alguns cães também estavam machucados, pois na hora da abordagem o proprietário do canil soltou os animais, que brigaram entre si”, recorda. A investigação sobre possíveis maus-tratos aos animais segue agora a cargo da Polícia Civil. O proprietário do canil está foragido.

Depois de vermifugados, vacinados e castrados, os animais serão colocados para adoção responsável.

A delegada Fernanda informou, que a esposa do proprietário do canil foi autuada de acordo com a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1.998 que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.

Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos:

§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.