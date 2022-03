Polêmica: Em vídeo, ex-presidente Wagner Pires de Sá diz que ‘entregaram’ o Cruzeiro

Na gravação (confira abaixo), Pires de Sá também justifica a mudança na aparência. “Meu amigo Lanza, você nem vai lembrar de mim. Wagner! Grande amigo, grande companheiro. Estou com barba para despistar, porque eles estão querendo jogar pedra, mas beleza. Entregaram nosso Cruzeiro!”, disse o ex-dirigente.

O vídeo aparece em meio à discussão sobre o futuro da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. Após assinar a carta de intenção de compra de 90% das ações da SAF, em 18 de dezembro ano passado, Ronaldo Fenômeno fez novas exigências para efetivar o negócio, que serão analisadas pelo conselho deliberativo do Cruzeiro em reunião marcada para o dia 4 de abril.

Histórico

Eleito presidente do Cruzeiro no final de 2017, Wagner Pires de Sá é apontado como um dos principais responsáveis pela grave crise financeira, política, institucional e técnica que o clube atravessa desde 2019.

Em dezembro de 2019, após o rebaixamento da Raposa à Série B do Campeonato Brasileiro, Wagner, muito pressionado, renunciou ao cargo.

Já no dia 7 de fevereiro, o ex-dirigente foi expulso do conselho deliberativo do Cruzeiro.

No âmbito jurídico, o advogado é réu em um processo instaurado em novembro de 2020. Com várias acusações de irregularidades em sua gestão à frente do clube estrelado, Pires de Sá foi denunciado pelos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita e formação de organização criminosa.