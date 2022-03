Campeonato Mineiro: Apesar de larga vantagem do Atlético, Réver prega cautela: ‘não tem nada definido’

“Uma vitória importante. A gente acabou criando mais, principalmente no primeiro tempo. Poderíamos ter um placar um pouquinho melhor, mas acho que 2 a 0 é um placar muito bom. (A Caldense) é uma equipe muito forte fisicamente. Na soma total, está todo mundo de parabéns. Domingo tenho certeza de que o Mineirão vai estar lotado e a torcida vai nos incentivar ainda mais”, disse Réver à TV Globo.

O domingo (27) ao qual o jogador se refere é o dia do jogo de volta da semifinal do Estadual, contra a Veterana. A partida será no Mineirão, às 18h. Desta vez, o mando de campo será do Galo e, para o time alvinegro não se classificar para a final, a Caldense precisará vencer com três gols de diferença. Caso não aconteça, a classificação fica com o Atlético.