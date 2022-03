Dose de reforço para adultos a partir de 18 anos, continua nesta quinta e sexta, em Sete Lagoas

A dose de reforço segue sendo aplicada para adultos a partir de 18 anos nesta quinta, 24, para quem tomou a 2ª dose até 18 de novembro, e na sexta, 25, para quem tomou a 2ª dose até 25 de novembro, sempre de 09h às 16h. Válido também como 4ª dose para imunossuprimidas que tomaram a 3ª dose até 25 de novembro. Locais: Unidades de Saúde com sala de vacinação: Montreal, Esperança, Catarina, Eldorado, Barreiro, Belo Vale, Itapuã II, Cidade de Deus, Progresso, Alvorada, São João, Orozimbo Macedo, Várzea, Santo Antônio, Luxemburgo, CDI I, Manoa e Santa Luzia. Documentos: identidade com foto, comprovante de 2ª dose (Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer), cartão do SUS ou CPF.

No sábado, 26, tem 2ª dose de Pfizer para crianças de 5 a 12 anos (quem tinha 11 anos na 1ª dose) que tomaram a 1ª dose até o dia 27 de janeiro, e chamadão de 2ª dose de Coronavac para crianças de 6 a 11 anos que receberam a 1ª dose há mais de 28 dias, de 08h às 15h, em seis locais: Serviço de Atenção Especializada (SAE): R. Itália Pontelo, 41, Chácara do Paiva; UBS Luxemburgo: R. Itambacurí, 182, Interlagos II; CS Santa Luzia: R. Jovelino Lanza 1.200, Jd Arizona; ESF Alvorada: R. Mário Reis, 84, Alvorada; ESF Catarina: R. Santos Reis, 238, São Dimas; e UBS Cidade de Deus: Av. Pref. Euro Andrade, 41, Cidade de Deus. Documentos: identidade ou certidão de nascimento, comprovante de endereço em nome do responsável, comprovante de 1ª dose, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF. É obrigatória a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou um pacote de ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura de Sete Lagoas. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara em ambientes fechados. Informações: www.setelagoas. mg.gov.br/coronavirus