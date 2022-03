Confira as ofertas de emprego do UAI/Sine Sete Lagoas para esta quinta-feira (24/03)

O atendimento para as vagas de emprego somente será realizado após agendamento prévio pelo link https://www.mg.gov.br/conteudo/agendamento-online/intermediacao-de-mao-de-obraUAI/ SINE Sete Lagoas

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Realizar manutenção em componentes, equipamentos e maquinas industriais. Disponibilidade para eventuais viagens

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: B

FISCAL DE DESCARGA DE CARVÃO

Fiscalizar o descarregamento do carvão vegetal, preparar durante a descarga as amostras para análise de umidade e granulometria; preencher formulários com a quantidade descarregada etc.

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de horário

OPERADOR DE PA CARREGADEIRA

Operar pá carregadeira; realizar carregamento de ferro gusa e subprodutos em carretas; operar o equipamento dentro das normas de segurança; manter o equipamento sempre limpo em boas condições de funcionamento.

Experiência: 06 meses na função – CNH: D – Disponibilidade de horário

ATENDENTE ADMINISTRATIVO

Realizar atendimento em distribuidora de gás e atividades administrativas em geral. Necessário conhecimento básico em Excel, internet.

Experiência: 06 meses – CNH A ou B – Ensino Médio – Disponibilidade p/trabalhar aos sábados

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Atuar no comercio, realizar atividades administrativas em geral, conhecimentos básicos em departamento de pessoal, financeiro.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE RECEPÇÃO

Recepção do hóspede ao chegar ao hotel, realizando sua entrada no sistema correspondente, lançamentos ao sistema operacional, finalizar a estadia do hóspede através de lançamentos e encerramentos no caixa. Controle de caixa. Atendimento ao público e por telefone e demais funções pertinentes a função. Disponibilidade de horário.

Experiência: 06 meses em hotel – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO

Auxiliar na execução das rotinas de expedição estabelecidas pela empresa para o carregamento, transporte, distribuição e o recebimento de produtos, prestando atendimento aos motoristas, cadastrando dados, recolhendo, verificando e emitindo documentos, atuando em conformidade aos procedimentos de sua área.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio

ESTÁGIO EM RH

Exercer atividades administrativas do setor de gestão de pessoas

Cursando a partir do 1º período de Administração ou RH

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Serviço braçal, pesado, no ramo de galvanoplastia de peças.

Experiência: 06 meses na carteira em produção

ALINHADOR DE PNEUS

Experiência: Comprovada na carteira – CNH: B

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO JUNIOR

Executar as atividades ligadas a segurança do trabalho, visando assegurar condições que eliminem ou reduzam ao mínimo os riscos de ocorrência de acidentes de trabalho, observando o cumprimento de toda a legislação pertinente. Participar da implementação da política de saúde e segurança no trabalho (SST); realizar auditorias, acompanhamento e avaliação nas áreas; identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Curso completo na função com registro no MTE – Disponibilidade de horário

OPERADOR DE LOJA

Atendimento ao cliente, realização de vendas e confecção de placas automotivas.

Experiência comprovada com vendas – Ensino Médio Completo – Informática nível intermediário

VAQUEIRO

Experiência com ordenha

Experiência: 06 meses na função – Disponibilidade para morar no local (Inhaúma)

ASSISTENTE DE COMPRAS

Realizar o processo de solicitação de cotação (de materiais, peças, fretes para coleta de material) e negociação com os fornecedores. Fazer cadastro de produtos no sistema. Realizar o controle de entrada e saída de peças do setor. Organizar o almoxarifado da manutenção. Fazer fechamentos mensais (indicadores de manutenção, manutenção corretiva e preventiva).

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo (Desejável Superior ou Tec. em Administração) – Desejável conhecimento no sistema SAP

AUXILIAR DE MECÂNICO

Auxiliar o mecânico na manutenção geral da carreta, freios e seus componentes, sistema pneumático da carreta, troca de bolsa mola.

Experiência: 06 meses na carteira – Local de trabalho: Matozinhos

MECÂNICO DE VEÍCULOS

Manutenção geral da carreta. freios e seus componentes. sistema pneumático da carreta. troca de bolsa mola.

Experiência: 06 meses na carteira – Local de trabalho: Matozinhos

CARPINTEIRO

Executar atividades de fabricação de formas de madeira e/ou metálicas, utilizar processos e ferramentas adequadas; escora formas de estrutura para concretagem; desmontar, limpar e selecionar os materiais.

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade para trabalhar em Curvelo (Oferece: alojamento/alimentação)

AUXILIAR DE DESCARGA DE CARVÃO

Realizar atividades operacionais de descarga de carvão, dentro das especificações técnicas, normas de saúde, segurança do trabalho e meio ambiente.

Experiência: 06 meses na carteira – Disponibilidade de horário

AUXILIAR DE MECÂNICO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS

Auxiliar nas manutenções preventivas e corretivas de caminhões e máquinas.

Experiência: 06 meses na função

OPERADOR DE CAMARA FRIA

Separar e carregar de forma segura e eficaz os produtos nos veículos da frota. Operar câmara fria para armazenar e conservar produtos, insumos e matérias-primas. Embalar produtos acabados, armazenar as caixas em forma de paletes, controlar a temperatura e umidade conforme especificação do produto, controlar o tempo de permanência dos produtos na câmara fria. Remover produtos da câmara fria seguindo recomendações técnicas.

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Fundamental Completo

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Apurar o saldo do banco de horas de todos os funcionários da empresa. Atualizar as fichas de registros dos funcionários: férias, afastamentos, promoções, salários, etc. Auxiliar na digitação e conferência dos dados para o 13º e confecção da folha de pagamento, adiantamento de salários dos funcionários: horas extras, faltas, atestados, débitos, gratificação e pensão alimentícia. Enviar arquivos para depósito bancário das rescisões, férias, pagamento de salário e adiantamentos. Calcular as rescisões conforme o tipo de desligamento, providenciando os documentos e formulários. Providenciar as folhas de pagamento, adiantamento, vale transporte e férias. Calcular e emitir guias do INSS e FGTS.

Experiência: 06 meses na carteira – Superior Completo/em andamento: Adm/Contábeis/Áreas afins

AUDITOR DE ESTOQUE

Realizar auditorias na área do Almoxarifado, verificando a movimentação de materiais e realizando inventário preparar relatórios parciais e globais da auditoria realizada, assinalando as eventuais falhas encontradas e certificando a real situação do saldo patrimonial, econômico e financeiro da empresa. Realizar auditorias específicas para apurar possíveis irregularidades contábeis ou nos procedimentos internos da empresa. Realizar inventários de estoques, fazendo o confronto do estoque físico com os registros contábeis. Necessário experiência com auditoria de contagem de estoque, análise do saldo contábil e conhecimento na área fiscal.

Experiência: 06 meses na carteira – superior completo: Adm/Logística/GPI – Disponibilidade de viagens

DESING GRÁFICO

Trabalhar com criação para folder e catálogos. Apoiar o setor de marketing criativo de conteúdo. Conhecimento em CorelDraw, pacote adobe

Experiência na função – Ensino Médio

ASSISTENTE DE COMPRAS

Fluxo e acompanhamento do produto desde a compra, logística até armazenagem. Assegurar o fornecimento de produtos, insumos dentro do prazo estabelecido e conforme especificações do pedido, controle de estoque, lançamento de entradas e saídas de mercadorias no sistema, contatar fornecedores, negociar prazos de entrega e acompanhar indicadores de desempenho. Experiência no setor de compras ou logística.

Experiência: 06 meses na carteira – Excel Intermediário/Avançado – Curso técnico ou superior: Adm/Logística

COZINHEIRO(A)

Preparo de refeição para funcionários. Desejável residir próximo ao bairro Nossa Senhora do Carmo – oferece 02 ônibus/dia

Experiência: 06 meses na carteira

OPERADOR DE CAIXA

Atendimento aos clientes. Desejável residir próximo ao bairro Nossa Senhora do Carmo – oferece 02 ônibus / dia

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio – Horário: 15h às 23h

VENDEDOR INTERNO

Acompanhar os clientes na negociação, fechamento de vendas em empresa de venda/instalação de equipamentos de combate a incêndios.

Experiência: 06 meses na carteira com vendas no geral – Ensino Médio – CNH:A ou B (Desejável)

MONTADOR/INSTALDOR DE ACESSÓRIOS DE COMBATE A INCÊNDIO

Realizar, montagem e instalação dos materiais de combate a incêndio

Desejável CNH A OU B – Ensino Médio Completo

MONTADOR

Atuar em empresa de montagem industrial

Experiência na função

AUXILIAR DE SOLDADOR

Executar soldas mais simples e auxiliar o soldador.

Não exige experiência-conhecimento na função

MEIO OFICIAL

Atuar auxiliando o montador /soldador em empresa de montagem industrial

Experiência na função

SOLDADOR

Solda MIG, MAG e eletrodo

Experiência na função

AUXILIAR TÉCNICO DE MANUTENÇÃO

Conhecimento em manutenção elétrica, hidráulica de equipamentos, disponibilidade para realizar viagens.

Experiência em manutenção Elétrica/Hidráulica – CNH: AB – Fundamental completo

AJUDANTE DE PRODUÇÃO

Produção de caixa d’agua de fibra, serviço braçal, pesado.

Desejável residir na região do bairro Vapabuçu

AUXILIAR DE LAVANDERIA

Atuar em lavanderia industrial

Experiência: 06 meses na carteira em lavanderia

AUXILIAR CONTABIL

Conhecimento no sistema Alderdata ou Mastermaq – lançamentos contábeis, fechamento de caixa, balanço, fluxo de caixa, emissão de cheques

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo

AUXILIAR DE TRANSPORTES

Carregar e descarregar veículos, movimentando a carga no terminal da empresa, orientando-se por praças, bem como auxiliar na operação de distribuição de produtos, conferindo as cargas a serem entregues, carregando e descarregando veículos, controlando os recibos de entrega, para garantir a qualidade do trabalho.

Experiência: 06 meses na função – Ensino Médio Completo

MOTORISTA DE CAMINHÃO ENTREGADOR

Entregas de água mineral – descarregar os produtos- Recebimento de vendas. Entrega de NFs. Necessário possuir Moto própria para deslocamento para o local de trabalho

Experiência: 06 meses na carteira – Ensino Médio Completo – CNH: AD

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO EM SIDERÚRGICA

Operar o Alto-Forno visando o seu controle termoquímico e balanço de massa, objetivando sempre a melhor performance do equipamento. Responder perante a chefia por qualquer anormalidade ocorrida no Alto-Forno em seu turno de trabalho

Experiência: 06 meses na carteira – Curso Técnico em Metalurgia ou Química

MECÂNICO OU AUXILIAR DE MECÂNICO

Mecânica de veículos.

experiência: 06 meses na função como mecânico ou ajudante de mecânico

CONSULTOR DE VENDAS

Vendas externas no formato porta a porta. Comercialização de produtos de telecomunicação, prospecção de cliente, cadastro de clientes na base de dados através do sistema.

ensino médio completo – não exige experiencia

PADEIRO/CONFEITEIRO

Experiência: 06 meses na carteira – Noturno

MONTADOR DE MÓVEIS/MARCENEIRO

Experiência no acabamento de móveis sob medida, leitura de projetos, plano de corte, montagem de moveis planejados.

Experiência: 06 meses na função (comprovada ou referência)

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Necessário disponibilidade para trabalhar em Papagaios durante a semana – Oferece alojamento/alimentação/transporte.

Experiência: 06 meses na carteira – Curso completo na função

COSTUREIRA

Maquina reta, orvelock e galoneira.

Experiência: 06 meses na função

AÇOUGUEIRO

Experiência: 06 meses na função

