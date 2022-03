Procon de Sete Lagoas promove programação especial em homenagem ao consumidor

Em homenagem à Semana do Consumidor e em respeito aos cidadãos sete-lagoanos, o Procon Municipal promove programação especial com palestras gratuitas nos dias 29, 30 e 31 de março, de 16h30 às 18h30, na OAB Sete Lagoas, R. Professor Fernandino Júnior, 354, Centro.

De acordo com a gerente da unidade, Vanessa Souza Costa, a maior demanda do setor está relacionada a fraudes. “Infelizmente nossa maior demanda tem sido relacionada a fraudes, golpes e uso de dados. Diante dessa situação, convidamos especialistas no assunto para conscientizar e evitar que mais pessoas sejam vítimas desses crimes”, afirma.

Segundo Vanessa, são inúmeros os casos de pagamento ao falso fornecedor. “Muitas pessoas pagam um boleto de outra instituição (essa fraudulenta, ou mesmo estelionatária) acreditando que liquidaram uma determinada dívida, entretanto, acabam tendo por resultado uma dívida em dobro ou adquirindo uma dívida que nunca realizaram”, explica.

Na primeira noite de evento, dia 29, o Procon vai demonstrar como um consumidor consciente de seus direitos pode evitar muitos problemas na hora da compra, além de apresentar como a Covid-19 impactou e ainda tem impactado as relações de consumo. Já no dia 30, a ação promete ajudar o consumidor a rever e reprogramar suas finanças com o auxílio da palestrante Kamila Silva, enquanto o Doutor e Mestre Hugo Prado dará importantes conselhos e dicas sobre a privacidade e a proteção dos dados pessoais, o que pode evitar transtornos relacionados a golpes e fraudes.

Terminando o evento, no dia 31, Dr. Amauri Matta vai abordar a questão de idosos que têm sofrido com empréstimos consignados (muitas das vezes não solicitados), enquanto João Paulo Durães e Vanessa Souza Costa esclarecerão quais os mecanismos para se evitar cair em golpes, principalmente os cibernéticos. “Vale ressaltar que estas palestras são abertas ao público de forma gratuita e emitiremos o certificado para horas acadêmicas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (31) 3772-5140 ou e-mail atendimento.procon@setelagoas. mg.gov.br, com apenas 50 vagas por palestra”, destaca a gerente.

PROGRAMAÇÃO SEMANA DO CONSUMIDOR

Terça-feira (29)

Abertura do Evento

-16h30: Seja um Consumidor Consciente.

Palestrante: Vanessa Costa

-18h30 Os Impactos da Covid-19 nas Relações de Consumo

Palestrante: Dr. João Paulo Durães

Quarta-feira (30)

-16:30h : Gestão Financeira Pessoal

Palestrante: Kamila Silva

-18:30: Privacidade de Proteção de Dados

Palestrante: Dr. Hugo Prado

Quinta-feira (31)

16:30h : Empréstimo Consignado (Especial para Idosos)

Palestrante: Dr. Amauri Matta

-18:30 : Fraudes e Golpes

Palestrante: Dr. João Paulo Durães e Vanessa Costa

Renato Alexandre

Prefeitura de Sete Lagoas – Ascom