Projeto da Prefeitura para plantio de árvores em várias regiões é iniciado no bairro Dona Silvia

Na última segunda-feira, 21, foi celebrado o Dia Internacional das Florestas e na terça-feira, 22, o Dia Mundial da Água. Datas com grande simbolismo que mereceram várias ações da Prefeitura de Sete Lagoas. Uma delas foi na manhã desta quarta-feira, 23, na Escola Municipal Professor Godoy, no bairro Dona Silvia.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semadetur), a Secretaria de Educação e a Associação Comunitária do bairro estão unidas neste projeto piloto que gera grande expectativa do ponto de vista ambiental. Preservar e reforçar a vegetação local é o caminho. “Esta é uma ação pela vida. Na escola e seu entorno serão plantadas 80 árvores que, além do ganho ambiental, farão parte do dia a dia das crianças em ações de conscientização. A educação ambiental vai gerar excelente resultado”, avalia o prefeito Duílio de Castro.

O prefeito foi acompanhado pelo vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, direção, professores e demais servidores da escola. Os alunos do turno matutino também participaram do plantio dentro da unidade. “As crianças descobrirão o valor das árvores, da oxigenação e da água. Essa conscientização integra as crianças nesta proposta. Cada turma cuidará de uma árvore e vamos levar este projeto para todas as escolas do município”, comentou o vice-prefeito.

Uma coisa é certa: com a união dos setores de meio ambiente e educação da Prefeitura foi colocada em prática uma proposta que deixará um grande legado para a cidade e várias gerações. “As árvores, principalmente, melhoram a capacidade de infiltração da água no solo, que retornam para os reservatórios. Precisamos ter consciência da sua importância, saber utilizá-las de forma sustentável e adotar práticas para sua preservação. Acreditamos que, com o envolvimento e compromisso das pessoas, vamos melhorar o meio onde vivemos”, afirma a bióloga do setor de Educação Ambiental da Semadetur, Dilma Nunes Lima. Um cronograma será definido pela Prefeitura para implantação do mesmo projeto em outros bairros. A iniciativa pode envolver todas as 58 escolas municipais de Sete Lagoas.