Petrobras é responsável por 16,5% do ICMS arrecadado em Minas Gerais em 2021

Em todo o país, companhia recolheu R$ 93,5 bilhões em impostos estaduais no ano passado

A Petrobras recolheu R$ 11 bilhões de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em Minas Gerais em 2021, o equivalente a 16,5% de tudo o que o Estado arrecadou no ano com o imposto e um valor 26% maior do que os R$ 8,1 bilhões recolhidos em 2020. A informação consta do Relatório Fiscal da companhia, divulgado recentemente.

Durante o ano passado, a Petrobras recolheu R$ 93,5 bilhões de ICMS em todo o país, sendo R$ 61 bilhões como resultado das operações inerentes às suas próprias atividades comerciais, e R$ 32,5 bilhões na condição de substituta tributária, em que a companhia assume o ônus legal e responsabilidade de recolher o ICMS devido por outros agentes econômicos, como distribuidores e revendedores, ao longo da cadeia de comercialização dos combustíveis, até o consumidor final. Esse valor total representa um aumento de 43% aos R$ 65,5 bilhões recolhidos em 2020.

Quantos mais recursos a Petrobras gera, mais devolve à sociedade. Em 2021, a Petrobras repassou à sociedade brasileira cerca de R$ 230 bilhões em dividendos para a União e tributos aos governos federal, estadual e municipal.

O Relatório Fiscal 2021 da Petrobras pode ser acessado aqui.