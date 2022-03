Primeiro tomógrafo do Valora Minas já está em funcionamento

Equipamento instalado em Timóteo é um dos cem que serão adquiridos pelo programa do governo para fortalecimento da Atenção Hospitalar no estado

A população do município de Timóteo, no Vale do Aço, já conta com o funcionamento do novo equipamento para realização de tomografia computadorizada, instalado no Hospital e Maternidade Vital Brazil. A instituição foi beneficiada pelo programa do Governo de Minas para o fortalecimento da Atenção Hospitalar, o Valora Minas. Esse é o primeiro aparelho em funcionamento dos 100 que estão previstos no âmbito dessa política pública, compondo um investimento total de mais de R$ 160 milhões e beneficiando todo o Estado.

Segundo o secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, a instalação do equipamento reflete um esforço contínuo para que a capacidade de resposta às necessidades da população esteja cada vez mais adequada. “É muito importante que os hospitais venham melhorando os seus equipamentos. É um programa que vai permitir levar tomógrafos para hospitais e regiões que ainda não possuem o aparelho, ou ainda modernizar os serviços já existentes e viabilizar os serviços próprios dos hospitais. Dessa forma, os pacientes com AVC (acidente vascular cerebral) ou trauma, por exemplo, poderão ser tratados mais rapidamente e com maior qualidade”, avalia.

Para Alessandra de Sousa Andrade Martins, coordenadora de Assistência do Hospital e Maternidade Vital Brazil, o tomógrafo é um equipamento muito importante para a porta de urgência e emergência, principalmente em hospitais que são referência em atendimentos de politrauma, como o Hospital e Maternidade Vital Brazil, que é referência para a microrregião de Coronel Fabriciano e Timóteo, abrangendo cerca de 250 mil habitantes. “Esse é um exame que beneficia muitos pacientes. Desde que assumimos o hospital, há pouco mais de um ano, a Fundação São Francisco Xavier não tem poupado esforços para ofertar assistência à saúde de excelência a todos”, comenta.

O Hospital e Maternidade Vital Brasil é contemplado no Valora Minas com valor anual de R$ 7.169.724,48. Em 2022, já foi pago, referente à primeira parcela, o valor de R$ 2.389.908,16.

No âmbito da atenção à saúde materno-infantil, o hospital foi contemplado com incentivos excepcionais de custeio, destinados à qualificação da assistência ao parto e nascimento. Mais de R$ 250 mil foram pagos pela SES-MG.

Para o prefeito de Timóteo, Douglas Willkys, a aquisição do tomógrafo é uma das ações do Governo de Minas no apoio aos serviços de saúde do município. “Temos também outras intervenções que são realizadas de forma conjunta, como por exemplo a UTI pediátrica que será viabilizada em parceria com o Estado, uma demanda antiga que se torna mais uma conquista do SUS. Um legado importante que fica da pandemia, com uma estrutura que foi montada para enfrentamento da covid e agora fica como legado para auxiliar muito na assistência à saúde das crianças”, aponta.

Por Agência Minas