Sicredi anuncia instalação de agência em Matozinhos

Com 119 anos de história, mais de 5 milhões de associados e atuação em todo o território nacional, o Sicredi que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil ampliará ainda mais sua presença no mercado. A Sicredi Região da Produção RS/SC/MG, uma das cooperativas integrantes do Sistema, anunciou a instalação de uma agência no município de Matozinhos, em Minas Gerais.

A informação foi confirmada pelo presidente da cooperativa de crédito Saul João Rovadoscki e pelo gerente regional de desenvolvimento Leandro Carlot, na última quarta-feira (16), durante reunião com a prefeita de Matozinhos Zélia Pezzini. A previsão é que a unidade seja inaugurada ainda no segundo semestre deste ano.

A Sicredi Região da Produção já conta com duas agências em Minas Gerais – ambas no município de Sete Lagoas, e ainda no primeiro semestre desse ano irá inaugurar em Pedro Leopoldo e Lagoa Santa. Atualmente, a cooperativa possui 60 mil associados em 26 agências nos três Estados de abrangência, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Além de oferecer mais de 300 produtos e serviços financeiros de um jeito simples e próximo para pessoa física, para empresa e para o agronegócio, a cooperativa constrói uma cadeia de valor que beneficia o associado, a cooperativa e a comunidade local.

Ascom Sicredi