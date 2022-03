Com jovens da base na reta final o Mineiro, Gustavinho vê momento de oportunidade no América-MG

Jogador marcou seu primeiro gol com o time principal no último fim de semana; partida da semifinal contra o Tombense nesta quarta-feira terá, mais uma vez, um time alternativo

O América-MG entra em campo nesta quarta-feira, em Muriaé, contra o Tombense, pela semifinal do Troféu Inconfidência. Para esta partida, mais uma vez, o clube colocará em campo um time alternativo formado, em sua maioria, por atletas da base do clube. Na última rodada do Mineiro, contra o mesmo Tombense, foram 19 jogadores formados pelo Coelho relacionados.

O jovem Gustavinho, formado pelo clube, já teve outras oportunidades com o time profissional e é um dos mais “experientes” dos atletas que estão sendo usados nessa fase da competição. Para ele, o momento é de oportunidade.

– Eu acredito que todo o momento que estamos em campo é uma oportunidade, independente de qual time, qual grupo que está jogando, seja entrando no segundo tempo, ou começando a partida. Eu vejo como oportunidade, deixo tudo lá dentro para deixar uma boa impressão para o professor – disse.

Na última partida do Coelho, o jogador foi o autor do gol que garantiu a vitória americana diante do Tombense. Foi o primeiro gol dele pelo time principal.

– Fiquei muito feliz, já vinha trabalhando há bastante tempo, o jogador sempre deseja balançar as redes, fiquei muito feliz pela partida, principalmente pelo gol. “Estamos muito confiantes, sabemos da oportunidade, mas também da responsabilidade, que independente de subir da base ou não, todos têm responsabilidade dentro do clube” Gustavinho comenta oportunidade de jogar o troféu Inconfidência — Foto: Mariana Almeida/AFC O América vai entrar em campo nesta quarta-feira, às 20h, pela partida de ida da semifinal do troféu Inconfidência, torneio disputado do quinto ao oitavo colocado do Campeonato Mineiro. Provável escalação: Airton, Arthur, Gustavo Marques, Zé Victor, Carlos Junio, Zé Ricardo, Flávio, Gustavinho, Rodriguinho, Matheusinho, Kawê

Fonte: Hoje em Dia