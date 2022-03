Campeonato Mineiro: Willian Oliveira prega foco e humildade para Cruzeiro alcançar ‘primeira meta do ano’

“O reflexo do nosso dia a dia”. Foi desta forma que Willian Oliveira resumiu o triunfo do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Athletic, nessa terça-feira (22), no Mineirão, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Mesmo assim, o volante afirmou que não tem nada definido e que a Raposa precisa manter o foco para alcançar “sua primeira meta do ano”.