Com casa cheia, “Num Raio de Lua” estreou com sucesso e aprovação do público

Espetáculo aconteceu no último sábado com os ingressos esgotados.

Com adaptação e direção de João Valadares, “Num Raio de Lua” estreou no último sábado, 19 de março, no Centro Cultural Nacional Teatro Preqaria, com a casa cheia e os ingressos esgotados. Os atores, Anna Oliveira, Celeste Galvão, Felipe Gontijo e Nathan Brits, que também assina a trilha sonora, divertiram a plateia, arrancando gargalhadas e muitas palmas durante o espetáculo.

“Num Raio de Lua apresenta, no escopo dramatúrgico, o valor da esperança calçado em crianças que tomam a cena para si, apropriando legitimamente de um futuro que queremos e podemos”, comenta Paulinho do Boi, um dos grandes artistas e agitadores culturais de Sete Lagoas, que também foi prestigiar a estreia.

Glau Santana, uma multi artista da cidade, também esteve presente com seus trigêmeos, que inclusive fazem aulas de teatro no CCN Teatro Preqaria. “Pensei logo na oportunidade de os três se verem no lugar dos atores, fazendo uma peça. O espetáculo Num Raio de Lua, além de ter um enredo voltado para um tema super “necessário”, o ritmo, as cores, iluminação, cenário e figurino estavam tão em harmonia, que a gente não queria que acabasse. Que essa festa cheia de alegria, que é o teatro, se torne uma programação semanal para nós e para as crianças daqui e de todos os cantos do mundo, afinal, felicidade, nunca é demais”, comenta Glau.

NUM RAIO DE LUA é um convite para refletir sobre as mudanças climáticas e a importância das árvores na manutenção do clima na terra, controlando as chuvas, evitando erosões e enchentes, abrigando animais, entre tantas outras funções de extrema importância.

Foi uma noite especial para a arte e cultura de Sete Lagoas, quando mais de 170 pessoas, aproveitaram o sábado à noite para curtir e enaltecer o teatro local. Vale ressaltar que, praticamente metade dessas pessoas não conhecia o CCN Teatro Preqaria, espaço importante para a cultura de Sete Lagoas, que vem crescendo progressivamente, realizando com frequência, eventos culturais diversos, além de aulas de teatro, canto e hip-hop.

Para ficar por dentro da agenda da Preqaria e do CCN Teatro Preqaria, acesse o site www.preqaria.com.br ou acompanhe pelo Instagran @preqariaciadeteatro

Ascom Preqaria Cia de Teatro