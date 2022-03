Prefeito de Rubelita, no Norte de Minas, morre vítima de dengue hemorrágica

Osvan Otávio David Miranda tinha 59 anos; cidade decretou luto de três dias

O prefeito de Rubelita, Osvan Otávio David Miranda (Cidadania), morreu na noite dessa segunda-feira (21), aos 59 anos, vítima de dengue hemorrágica. O corpo do político é velado nesta terça-feira (22) no ginásio poliesportivo da cidade do Norte de Minas.

Osvan, que cumpria o segundo mandato à frente da Prefeitura de Rubelita, estava internado desde o último sábado (19) no Hospital Dilson Godinho, em Montes Claros, após ter febre.

O município decretou luto oficial de três dias pela morte do Osvan. O vice Zé Trindade (PT) assumirá a prefeitura.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em 2022, Minas registrou uma morte por dengue tipo 2; outros seis óbitos estão em investigação; são 3.885 diagnósticos positivos para a doença.

Fonte: Itatiaia.com.br