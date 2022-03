SAAE e Latas Minas criam desafio para reutilização e redução de consumo de água

Em homenagem ao Dia Mundial da Água, comemorado nesta terça-feira, 22 de março, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Sete Lagoas e a Ambev, por meio da Latas Minas, realizam o desafio “Cada Gota Conta!”, que vai premiar consumidores do SAAE em duas categorias: redução de consumo e inovação. “Vamos premiar as 50 maiores reduções de consumo de água entre os meses de março e abril deste ano e também os três melhores projetos voltados para a reutilização de água doméstica ou redução de consumo”, explica o diretor-presidente da autarquia, Robson Machado.

Para participar do desafio, o interessado deve se cadastrar no formulário pelo LINK (https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLScjHYm0OrCHU4d4OA3nxH2N WQNrtMLgdeDuhlDKHEg7i1ulNA/ viewform) até o dia 10 de maio de 2022. O período de leitura para inscrição na categoria redução de consumo vai de 1 a 25 de abril, quando será monitorado o consumo. A data da divulgação do resultado final ainda será definida, bem como a premiação.

Na categoria redução de consumo é preciso informar dados pessoais, escolher o mês de início (março), informar o volume de água consumido no mês que está na sua conta de água, tirar uma foto da conta e inserir no formulário. Quando a conta de abril chegar, é preciso fazer um novo cadastro, escolhendo desta vez o mês de abril, e preencher este mesmo passo a passo. Já na categoria inovação, o participante deve descrever detalhadamente o funcionamento do projeto desenvolvido e executado, gravar um vídeo curto mostrando o funcionamento e inserir no formulário. No final de abril os projetos serão avaliados e os três melhores serão premiados. A votação terá uma banca avaliadora que será divulgada.

Participe e divulgue nas redes sociais marcando a @latasminas e o @saee_setelagoas com a hashtag #worldwaterday.