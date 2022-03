Saiba como fazer a emissão de Demonstrativo para Declaração de Imposto de Renda do INSS

O prazo final para o envio da Declaração do Imposto de Renda vai até 29 de abril, conforme divulgado pela Receita Federal do Brasil. Por isso, muitos segurados buscam informações sobre a emissão do Extrato de Rendimentos. Hoje, conversamos com Ricardo Billé, servidor do INSS no Rio de Janeiro, que orienta os beneficiários do INSS sobre como emitir esse documento essencial para Declaração do Imposto de Renda.

O extrato de rendimentos ou o extrato para Imposto de Renda é o documento em que constam todos os valores que o beneficiário recebeu do INSS no ano passado. Nesse documento, o segurado também encontra o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, e quanto ele contribuiu para a Previdência no último ano.

Os beneficiários precisam emitir o documento porque os valores especificados neste Informe precisam ser declarados no Imposto de Renda. Sendo assim, ele é um dos documentos necessários para preencher sua Declaração de Imposto de Renda.

Para todos que receberam dinheiro do INSS em 2021. No caso, para aposentados, pensionistas e pessoas que estiveram afastadas do trabalho recebendo Benefício.

Pelo MEU INSS, site ou aplicativo para celular. Ao acessar o sistema, com a senha, basta escolher a opção EXTRATO DE IMPOSTO DE RENDA, do lado esquerdo da página, e emitir o documento.

Para quem não tiver a senha será necessário fazer um cadastro inicial, criando uma senha com, no mínimo, 9 caracteres, e, pelo menos, uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número. Qualquer dificuldade no cadastro da senha, o beneficiário poderá entrar em contato com a central de atendimento 135.

E a novidade para 2022 é a possibilidade de conseguir o extrato de Imposto de Renda também pelo chat humanizado da Helô, ferramenta do aplicativo MEU INSS. Para ter acesso ao documento, a pessoa deverá confirmar seus dados pessoais com o atendente do chat. Com essas orientações sobre Extrato de Rendimentos para Imposto de Renda, a gente encerra mais uma edição do podcast MOMENTO INSS. Até a próxima.

Assessoria de Comunicação /Superintendência Regional Sudeste II – MG