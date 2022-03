América-MG terá nova reunião com Governo de Minas para administrar o Independência

Clube pode ficar sem poder jogar do Horto enquanto processo de devolução do estádio é concluído; entenda

As reuniões para decidir a operação do estádio Independência pelo América-MG seguem ocorrendo com o Governo de Estado. Na próxima quinta-feira, um novo encontro irá discutir pontos importantes da devolução do estádio para o clube mineiro e, principalmente, se o Coelho poderá fazer a operação dos jogos durante o processo de devolução.

Na última semana, o Estado rompeu o contrato de concessão com a LuArenas, empresa que administrava o Independência, porque a empresa não estava cumprindo com o acordado. O jogo contra o Tombense no Horto teve que ser com portões fechados. O ge apurou que correu o risco da partida não ser no Horto por conta do fim do contrato.

– Nosso primeiro ponto foi romper com a LuArenas, que não estava cumprindo com suas obrigações. Demos todas as chances, oportunidades, mediação, mas infelizmente não foi possível chegar a um acordo. Tem valores que ainda são devidos ao Estado e vamos cobrar esses valores. Na outra frente precisamos fazer uma transição adequada. Na semana passada fechamos os grandes termos da devolução e agora quinta-feira a expectativa é fechar o termo do contrato e tem um trâmite de aprovações – explicou Fernando Marcato, Secretario de Infraestrutura e Mobilidade do Estado (Seinfra).