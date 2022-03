Cruzeiro tenta inverter vantagem na semifinal do Mineiro em duelo com o Athletic

Depois de usar uma equipe reserva e ser derrotado pelo Patrocinense, o Cruzeiro encerrou a primeira fase do Campeonato Mineiro na terceira colocação. Assim, o time celeste iniciará a disputa do duelo com o Athletic, pela semifinal, em desvantagem. O primeiro jogo do confronto será nesta terça-feira (22), às 20h30, no Mineirão.