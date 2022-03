Atlético terá de improvisar na lateral esquerda nas semifinais do Campeonato Mineiro

Dodô se lesionou durante treinamento no último domingo. “Não tenho tempo pra me lamentar. Sei que vou estar em boas mãos na cirurgia e que vou trabalhar para me recuperar o mais rápido possível. Obrigado por todas as mensagens de apoio”, comentou.

Com a convocação de Arana, Dodô teria a chance de jogar as duas partidas contra a Caldense. Sem ele, o técnico “El Turco” Mohamed poderia recorrer ao zagueiro Junior Alonso, que já atuou na lateral, mas ele também disputará as duas últimas rodadas das Eliminatórias, pelo Paraguai.