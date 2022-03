Olho vivo na Lagoa Boa Vista em Sete Lagoas já está funcionando

Foram meses de espera e muitas diligências do CMT do Setor, Ten Lima, para conseguir junto a Prefeitura a expansão do programa olho vivo. Ainda, foi necessária ajuda específica da PM, para fornecimento de parte do cabeamento utilizado. Foram instaladas duas câmeras de excelente resolução, cobrindo praticamente todo entorno da Lagoa Boa Vista.

Os praticantes de esportes, turistas e demais, poderão desfrutar de um ambiente ainda mais seguro.

Também, apos diversas diligências por parte da PM, foi realizada demolição de imóvel localizado em terreno da prefeitura, no Beco Ipanema, que era utilizado para o tráfico de drogas.

Os moradores do local agradeceram muito. A PM segue firme no propósito de proporcionar aos cidadãos Sete-lagoanos, uma cidade cada vez mais segura.

Redação com informações da PM