Covid: Sete Lagoas encerra a semana com mais 33 casos e alerta para a flexibilização do uso de máscaras nas escolas

Sete Lagoas fecha a semana com 35.349 contaminações por Covid com mais 33 casos confirmados: 18 mulheres e 15 homens. Nenhum óbito foi registrado nas últimas 24 horas. São 676 óbitos, 115 pessoas em monitoramento, 13 em isolamento domiciliar e 16.554 que já tiveram esse acompanhamento concluído. São três internados com resultado positivo e três aguardando exames, 61.655 testes negativos e 34.657 casos de cura. Há três pacientes em UTI (dois de Sete Lagoas e um de Cordisburgo) e três em enfermaria (dois de Sete Lagoas e um de Prudente de Morais).

No Hospital Nossa Senhora das Graças são três internados, todos em enfermaria, além de um paciente em leito de UTI neonatal com resultado positivo. No Hospital Municipal há três internados, todos em UTI. A Unimed e a UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos (SUS e particular) caiu hoje para 21,4%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a taxa se mantém em 21,4%.

Flexibilização do uso de máscaras nas escolas

A Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde divulgou, nesta sexta-feira, 18, recomendações para instituições de ensino quanto à liberação do uso de máscaras em atividades ao ar livre. Segundo a nota técnica, torna-se facultativo o uso de máscaras nas escolas de Sete Lagoas durante as atividades realizadas ao ar livre, bem como durante a prática de atividades físicas em ginásios ou quadras cobertas.

“A decisão sobre a manutenção ou não do acessório de proteção durante essas atividades caberá a cada família e será facultativa, devendo as mesmas dar ciência às escolas, por escrito, sobre sua decisão. Esclarecemos aos pais, alunos e professores que a liberação do uso das máscaras no município está seguindo a medida adotada pelo Estado e acontece devido ao aumento do índice de vacinação no município e uma melhora nos indicadores da pandemia”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Dr. Flávio Pimenta, ressaltando que a medida pode ser revista em caso de alteração substancial na taxa de incidência da doença em Sete Lagoas.

A recomendação considera o atual nível de transmissão da Covid-19; o aumento da cobertura vacinal, inclusive na comunidade escolar; a capacidade de resposta do sistema de saúde no Estado; a acessibilidade e equidade das vacinas aplicadas; o histórico recente de surtos de Covid-19 e monitoramento de tendências nas escolas no município; e as deliberações dos decretos Municipal e Estadual quanto à flexibilização do uso de máscaras em ambientes abertos.

