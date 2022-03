Covid-19: ministro da Saúde diz que vai colocar fim ao estado de emergência em saúde pública

A medida foi criada para implementação de respostas e ações rápidas ao combate à Covid-19 no país; ministro cumpre agenda em BH nesta sexta (18)

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que pode colocar fim ao estado de emergência em saúde pública no Brasil ainda neste mês. O comunicado foi feito durante cumprimento de agenda na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (18). A emergência em saúde contribui para ações e respostas rápidas, neste caso, no combate à Covid-19 no país.

“A implementação desse Plano permitirá a atuação da Secretaria de Vigilância em Saúde em situações de epidemias e desastres que demandem emprego urgente de medidas de prevenção, de controle e de contenção de riscos, de danos e de agravo,” diz parte do plano.

Conforme Queiroga, os números da doença no país não são mais alarmantes, sendo assim, o fim da emergência em saúde pode ocorrer até o início de abril. Esse é o último estágio de gravidade com relação ao combate à doença no Brasil.

No entanto, a decisão não cabe somente a ele. Por mais que faça o decreto, ele deve consultar, por exemplo, outros ministros, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e chefes de outros poderes.

Queiroga se mostrou positivo ao término da emergência em saúde, que simbolicamente representaria os momentos finais da pandemia no país. Mas, vale destacar que o fim da pandemia é decretado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na ocasião, ele rebateu algumas críticas, devido ao atraso do governo federal no processo de vacinação contra a doença no país. Segundo ele, o Ministério da Saúde investiu mais de R$ 30 bilhões em vacinação. Além disso, aproveitou o discurso para comparar o país com os Estados Unidos (EUA), dizendo que a imunização avançou mais aqui do que no país da América do Norte.

Lançamento de aplicativo

Na cidade administrativa, ele ainda participou do lançamento do aplicativo E-SUS Vacinação, que vai agilizar o registro das doses de vacinas aplicadas em campanhas e nos demais atendimentos das Unidades Básicas de Saúde (UBS). Com o aplicativo, o profissional de saúde não vai precisar mais registrar os dados no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI)

Nesta tarde, o ministro da Saúde estará no Hospital da Baleia para inaugurar um acelerador linear que pretende fomentar o tratamento do câncer em pacientes que são atendidos na unidade.

Fonte: Itatiaia.com.br