Ângela Maria (mãe), José Geraldo (pai), Evaldo do Moto Táxi (esposo), Júlia, Ellen, Yasmim e Tatá (filhas), demais parentes e amigos, informam o falecimento de Bruna de Jesus Fernandes. o velório acontece na Avenida Suíça, esquina com rua Cuba, nº 1.698 no Nova Cidade com o féretro saindo às 14h nesta sexta-feira (18), para o cemitério Parque Boa Vista.