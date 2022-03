Saiba quem são os possíveis adversários de Atlético e América na fase de grupos da Libertadores

Nesta fase, equipes do mesmo país não podem ficar no mesmo grupo. Entretanto, há uma exceção para os times que vierem das fases preliminares, como é o caso do América. Assim, o Alviverde pode encarar qualquer um dos brasileiros na próxima etapa da Libertadores, menos o Fortaleza, que estará no mesmo pote no sorteio.

Já o Galo só pode enfrentar o Coelho.

Divisão de potes

O Atlético está no pote 1 e será cabeça de chave, ao lado dos também brasileiros Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR, dos argentinos Boca Juniors e River Plate e dos uruguaios Nacional e Peñarol. Já o América entra no pote 4.