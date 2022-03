Sérgio Santos Rodrigues rebate conselheiros do Cruzeiro e afirma que acordo com Ronaldo não é lesivo

Além disso, a nota divulgada nesta quarta-feira indica que Ronaldo deve investir os outros R$ 350 milhões como “receitas incrementais”, que são definidas como: “a receita média anual, apurada com base na média ponderada das receitas auferidas pelo Cruzeiro no período compreendido entre 2017 e 2021”.

Como Presidente do Cruzeiro Esporte Clube e, antes disso, como cruzeirense apaixonado que sou, faço questão de trazer alguns esclarecimentos após a divulgação da Nota Oficial emitida pela Mesa Diretora do Conselho Deliberativo.

A proposta assinada pelo Grupo representado por Ronaldo certamente não é lesiva ao Cruzeiro. O clube passa por difícil momento financeiro e é preciso ter este fato em perspectiva ao analisarmos propostas. Para isso, o Cruzeiro contou com duas das empresas mais respeitadas e qualificadas do Mercado, XP e Alvarez & Marsal, e ambas asseguram tratar-se de excelente negócio para o clube.Ademais, todo o processo seguiu em pleno respeito ao nosso Estatuto. Todos aqueles que precisavam ter acesso às informações tiveram em um prazo inferior a um mês -o que está ampla e fartamente documentado-, portanto diferente dos dois meses citados na Nota do Conselho. Sigo acreditando que o cenário atual, com Ronaldo, é o melhor caminho a ser trilhado pelo clube. Estamos falando de alguém que traz consigo profissionais, investimento e capacidade de atração de marcas ímpares além de ser, claro, Ronaldo. É fundamental que a torcida, consciente desta etapa de renascimento do nosso amado Cruzeiro, esteja presente e seja protagonista neste processo. Eu seguirei lutando pela continuidade deste processo porque realmente acredito ser o melhor para o Clube. Espero que meus pares façam o mesmo.

Fonte: Hoje em Dia