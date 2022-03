Sasha destaca consistência do Galo em vitórias ‘sofridas’ no Campeonato Mineiro

Essa situação foi vista em várias etapas finais de jogos no Estadual: 1 a 0 sobre o Athletic, com gol de Hulk, aos 48 minutos; triunfo de 3 a 2 diante do Pouso Alegre, com tento de Fábio Gomes aos 48; virada para cima do Cruzeiro por 2 a 1, com Hulk, aos 40, e Ademir, aos 51, balançando as redes; e 1 a 0 no Democrata-GV, com Nacho marcando aos 40.

“Teve alguns duelos em que fizemos gol logo no início, trazendo mais tranquilidade ao longo da partida. É questão de momento de jogo, saber se comportar, independentemente do resultado, mantendo a forma de jogo até o fim. Isso nos traz alguns resultados no início ou no final. A consistência durante uma partida nos dá chances de começar bem, e quando o gol não sai no início, tem um pouquinho de emoção no final”, disse.

O Atlético encerra sua participação na primeira fase do Mineiro neste sábado (19), às 16h30, contra a Caldense, no Mineirão. O Alvinegro é líder da competição, com 25 pontos, e a Veterana já garantiu o quarto lugar, hoje com 18 pontos.

Fonte: Hoje em Dia