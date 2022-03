Jovem de 15 anos é detido após confessar assassinato do pai e da madrasta na Grande BH

Os militares acreditam que o suspeito planejou o duplo homicídio. Ele chegou em casa por volta das 20h dessa quinta, e encontrou apenas a madrasta. A ideia do jovem foi envenenar um copo de cerveja enquanto bebia com a mulher, mas a dose não foi suficiente, e a deixou zonza e confusa. Nesse momento, o adolescente, aplicou um golpe mata-leão e depois esfaqueou a vítima.

Depois do primeiro assassinato, o jovem esperou pela chegada do pai, que era servidor da prefeitura de Betim. Quando ele chegou, por volta das 0h, foi morto pelo filho com golpes de enxada e marreta. Com o plano concluído, o rapaz tomou banho, acionou a polícia e confessou os crimes.